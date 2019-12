Uomini e Donne | Natale tempestoso per Juan Luis | offese senza fine | cosa fa Gemma

(Di martedì 24 dicembre 2019)Ciano, polemiche a non finire anche a: nessuno sconto al corteggiatore diGalgani Neancheè stato in grado di fermare gli hater diCiano che dopo l’ultima puntata diOver continua ad essere ricoperto da insulti edi ogni tipo.posta video … L'articoloperfaproviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - LaStampa : Donne odiate dagli uomini. Quest’anno 80 esecuzioni con nome e cognome. - matteosalvinimi : #Salvini: Ho avuto l'onore di lavorare con una delle parti migliori dell'Italia: le Donne e gli Uomini in divisa. ??… -