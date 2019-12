Tennis | Roger Federer | “Continuo a giocare perché mi diverto | quando smetterò mi mancherà

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Di solitomi viene chiesto per quanto tempo giocherò rispondo che non lo so nemmeno io. Sono curioso di me stesso. Quello che so è che gli ultimi 20, 25 anni sono passati in un lampo.avevo 14 anni ero all’Orange Bowl, il World Junior Championship; questa settimana il figlio di Tony (Godsick, il suo manager, ndr) giocava lì e questo mi fa ripensare aio avevo 14 anni. Ora sono seduto qui a 38 anni e mi chiedo: è quasi tutto finito? Dicono che il tempo volati diverti, è stato così con me. Ho trascorso anni meravigliosi nel mondo dele, dopo aver smesso, vivrò ancora molti bei momenti. Miil tourarriverà il giorno, ma ora mi sto ancora divertendo” Sono queste la parole del 38enne(n.3 del mondo), pronto a una nuova avventura nel circuito ATP. I 103 titoli in carriera, raggiunti con la vittoria nella sua ...

