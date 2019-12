Serie A | tutti in vacanza | la Lazio è la più fortunata

(Di martedì 24 dicembre 2019)A,inalmeno fino a dopo Natale. Ma ci sono squadre pronte a tornare in campo ben prima di Capodanno per la ripresa.A: cinque giorni di riposo per, ma c’è anche chi raddoppierà. Perché mai come quest’anno il calendario della ripresa per gli allenamenti è diluito nel tempo. Primi … L'articoloA,in: laè la piùproviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

LiveNationIT : L'Atlantico Tour è stato un viaggio straordinario, una serie lunghissima di live con oltre 50 date sold out e più d… - Gazzetta_it : #Inter Bomber, leader, amico: tutti pazzi di #Lukaku. #Icardi chi? Ecco il confronto - Inter : ?? | PLAYLIST Il primo gol in Serie A non è una sorpresa per chi, come noi, lo conosce molto bene già da parecchio… -