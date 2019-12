Roma | altro dramma in strada | auto investe ciclisti

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un’che pedalavano all’interno di un gruppo, è solo l’ultimo di tanti recenti casitici avvenuti per le strade di. Non si spezza latica catena di tragici episodi sulle strade della Capitale. Un’nella mattinata del 24 dicembre 2019. Nello specifico ci sono due persone ricoverate in gravi condizioni, … L'articoloinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

JordanVeretout : Un altro passo avanti, 3 punti pesanti in uno stadio che conosco molto bene. Il modo migliore per passare un Natale… - marcocappato : Barriere architettoniche: un altro Comune condannato. L'Associazione Luca Coscioni colpisce ancora. Per la VITA ;-)… - 6harvest_ny : RT @VNotKind: Era ubriaco e fatto di coca, altro che cannabis -