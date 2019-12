Perché dovresti comportarti da single anche se sei fidanzata | parla la scienza

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ovviamente esseree comportarsi danon vuol dire scambiare sguardi ammiccanti e effusioni con il primo che capita e davanti al tuo ragazzo, ma vuol dire adottare un atteggiamento che farà sentire bene te e il tuo partner. Stare in un rapporto di coppia non è certamente sempre rose e fiori e quindi è necessario imparare a stare bene prima di tutto con te stessa. Ecco cosa sarebbe bene imparare per avere una relazione duratura e un’immagine di sé sempre alta ed equilibrata. Tu sei la persona più importante Fino a prova contraria tu sarai la persona con cui dovrai avere sempre a che fare: non potrai liberarti in nessun modo di te stessa e quindi prima o poi dovrai imparare ad accettarti nei tuoi pregi e nei tuoi difetti.essere la tua priorità e sapere quando è giusto prenderti dei momenti per te: passare del tempo in coppia è meraviglioso, ma non ...

