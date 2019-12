Michele Cucuzza pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Negli anni si è calato in tanti ruoli della tv, conduttore, giornalista, scrittore, ma amancava ancora quello di concorrente di reality. Per poco ancora a dire il vero, poiché lo stesso ex timoniere di La Vita in Diretta ha confermato la notizia: nel 2020 varcherà l’ingresso dellapiù spiata di Italia. C’è tanto fermento, tante aspettative e soprattutto l’adrenalina di una nuova esperienza. Da poco concluso il suo ultimo libro, un saggio rivolto ai giovani sulla comunicazione,racconta in breve l’entusiasmo per questa avventura imminente. “Diciamo che sono versatile, con un po’ di immodestia” rivela il conduttore ad Adnkronos. “Mi incoraggia la stima e l’affetto che mi comunica la parte del pubblico che mi segue: il reality era il tassello che mi mancava“.alVip Tra le tante cose cheha fatto sicuramente ...

GrandeFratello : ESCLUSIVO! A #CR4LaRepubblicaDelleDonne tre nomi del prossimo cast di #GFVIP: Adriana Volpe, Michele Cucuzza ed Ant… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Intervistato dal sito 'Adnkronos', Michele Cucuzza parla della sua prossima esperienza al #GFVIP svelando i motivi dietro… - tweetnewsit : Intervistato dal sito 'Adnkronos', Michele Cucuzza parla della sua prossima esperienza al #GFVIP svelando i motivi… -