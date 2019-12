Io albero | voi umani

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ciao, sono l’abete vero. Quest’anno hanno lasciato quello di plastica in cantina e preferito me. Non succede sempre: ogni volta scelgono me o lui con motivazioni contraddittorie. Un saluto all’amico rimasto al buio e all’umido: sei un tipo paziente, vedrai che l’anno prossimo toccherà a te. Intanto tu rimani integro, io chissà. Ormai ho capito che scelgono tra noi due del tutto arbitrariamente: un anno dicono che sei più ecologico tu e un anno io, a seconda dell’ultima teoria che hanno sentito dire, dell’umore e del tempo che hanno, ma non è vero che lo fanno per quello, è solo una scusa per sentirsi a posto con la coscienza. Sono più ecologico io ovviamente, ma solo se mi lasciano le radici e mi curano bene, se no siamo fottuti. Quest’anno, miracolosamente, mi hanno preso con le radici. Potrebbe essere lo stesso l’inizio dell’agonia, perché la mia sopravvivenza dipenderà da quanto mi ...

