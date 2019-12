Il Comune di Caronno prende in affitto una casa per aiutare le famiglie disagiate

(Di martedì 24 dicembre 2019) IldiPertusella ha dovuto stanziare ben 26mila 150 euro per pagare l’di un’abitazione messa a disposizione da un privato per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. L’importo copre diversi anni, fino al 2023. Fondi che serviranno per alloggiareche si trovano in una situazione economica estremamente precaria, che altrimenti finirebbero sulla strada. “Stanziamo questi fondi per dare sostegno ai bisognosi, che hanno perso il lavoro e non riescono a sopravvivere – puntualizza il sindaco Marco Giudici – Sono esborsi enormi, quelli del sociale: fortunatamente corre in nostro aiuto il “Sostegno” regionale, che stanzia fondi proprio per le situazioni meno gravi”. su Il Notiziario.

