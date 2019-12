Giuseppe Povia | razzista e omofobo | Panico per l’invito al Carnevale di Fano 2020

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019), bufera peraldiIl comitato organizzativo deldiha invitato il celebre cantantealla terza giornata di sfilate. Non sono mancate le polemiche e le critiche, arrivate da esponenti del PD e di In Comune: “E’ une un”.: le dichiarazioni incendiarie Il cantante salì alla ribalta nel 2013, quando partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “I bambini fanno oh”. Da allora, più che per meriti musicali è stato notato e criticato per le dichiarazioni incendiarie declamate sui social network. Nel tempo, si è scagliato contro l’immigrazione, assumendo posizioni radicali e sostenendo la causa dell’ex ministro Salvini. È passato poi a critiche riguardo la comunità omosessuale, dichiarando che è possibile modificare con apposite terapie il ...

