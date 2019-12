PS5 vs Xbox Series X | più giochi in esclusiva per la console next-gen Microsoft?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quella tra PS5 eX sarà una sfida caldissima. Di quelle che andranno a tutto vantaggio degli appassionati di videogame. Si tratta infatti delle duedi nuova generazione targate Sony e, attese entrambe sugli scaffali nel corso delle festività natalizie del prossimo anno. Solo un anno ci separa quindi dalla-gen immaginata dai due colossi del gaming moderno, mentre le attuali PlayStation 4 eOne continuano a regalare diversi capolavori con cui intrattenersi - o a promettere qualche golosa esperienza poligonale nei prossimi mesi, come Ghost of Tsushima o The Last of Us Part 2. E se già conosciamo alcune delle specifiche tecniche ufficiali e perX anche il design - presentato a sorpresa in occasione degli ultimi Game Awards -, entrambe ledovranno sedurre la community geek a suon di titoli esclusivi, quindi introvabili sulla ...

cyberanimax : - OptiMagazine : #PS5 vs #XboxSeriesX - più giochi in esclusiva per la console next-gen Microsoft? - Multiplayerit : PS5 e Xbox Series X: SSD più veloce grazie a una tecnologia software particolare? -