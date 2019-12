Oppini | “Se Sarri fallirà | chi l’ha scelto dovrà andare via”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesco, giornalista molto vicino alle vicende bianconere, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ con Umberto Chiariello Francescoè intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Il giornalista, noto per le sue teleceronache faziose nelle tv lombarde, si è soffermato sul momento della Juventus e del suo allenatore Maurizio: “La settimana scorsaera un fenomeno, oggi un po’ meno. Penso che l’allenatore ex Napoli sia un grande tecnico, ma non adatto. Adesso non si può esonerare, è primo in classifica, agli ottavi di Champions, ma ha perseverato un errore: sottovalutare il palleggio della Lazio. La Juventus è più forte individualmente in difesa ed in attacco, Inzaghi ha preso a calci nel sedere la Juventus due volte in 15 giorni”. Ha poi aggiunto: ...

