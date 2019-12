Facebook | a rischio i dati di 267 milioni di utenti

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019)continua ad avere problemi di sicurezza. Dopo il caso Cambridge Analityca e i numerosi bug che hanno fatto registrare violazioni indi account nel corso degli ultimi due anni, potrebbe essere stata scoperta un’altra falla in grado di mettere a repentaglio le informazioni personali di altri 267diin tutto il mondo. Secondo un report di Comparitech, società leader nel mondo della sicurezza, un database contenente nomi e numeri di telefono degli account coinvolti sarebbe stato disponibile in rete, senza la necessità di acarsi o senza la protezione di alcun tipo di password. Il database è rimasto online per circa due settimane, dal 4 al 19 dicembre, ed è risultato scaricabile anche tramite un forum hacker., chi è a«Stiamo esaminando il problema, ma crediamo si tratti di informazioni ottenute prima ...

