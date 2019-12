Morto Emanuel Ungaro, grande della moda

E'a Parigi lo stilista"couturier".Aveva 86 anni I funerali domani a Parigi. Francese di nascita ma di origini pugliesi (il padre era un antifascista di Francavilla Fontana emigrato durante il fascismo). E' stato tra i grandidel '900. Lavorava in camice bianco ascoltando brani di musica classica. Tra le sue creazioni:gonne cortissime a pois da portare con stivali inguinali, caban colorati in jersey abbinati a lunghi blazer oro e abiti in maglina di seta, con puzzle di fantasie floreali.(Di domenica 22 dicembre 2019)