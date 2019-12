Elodie | Mi piace l' uomo che ti regala l' intimo Io e Marracash siamo spontanei

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per, la cantante 29enne lanciata dalla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua hit estiva, Margarita, infatti, le hato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale: grazie a questa canzone, infatti,Di Patrizi ha conosciuto colui che è il suo attuale fidanzato, il rapper.Intervistata dal settimanale Gente,ha espresso la propria opinione riguardo un argomento molto particolare: l'. Come sappiamo, infatti, la cantante ed ex modella, in questo periodo, è la testimonial di un noto marchio di biancheria intima e alcune sue recenti immagini, ovviamente, non sono passate inosservate sul web.: "Mil'che til'... Io e, nonuna coppia da Instagram" 22 dicembre ...

nontelodicomai : devo dire Elodie nella pubblicità di Yamamay molto fregna. ce piace - Noovyis : (“Così no!”. Stavolta Elodie delude i fan: il nuovo look non piace per niente) Playhitmusic -… -