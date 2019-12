Alberi killer | strade allagate e paura | Napoli in ginocchio GALLERY

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Il maltempo e le forti piogge mettono inil capoluogo campano. Dall’area Nord fino aest, l’intera città è vittima del maltempo che nelle ultime 24 ore si è abbattuto violentemente su tutta la regione Campania. Persiste l’allerta meteo anche per la giornata di oggi, ed il comune diinvita tutti alla massima prudenza. L’episodio più grave si è registrato questa mattina all’alba ad Agnano, dove la caduta di un albero ha provocato il decesso di un operatore dell’ippodromo. Tragedia solo sfiorata, invece, al Vomero dove un albero ha schiacciato completamente un auto parcheggiata in via Belvedere. Mentre nel vicino quartiere Arenella un pino è crollato in un parco residenziale. L’area più colpita resta però quella della Municipalità 9, dove tra i quartieri di Pianura e Soccavo, si registrano già da ieri sera numerosi casi di ...

