Tiberio Timperi | Natale doloroso | “Ho avuto una grande tristezza”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Uno Mattina in Famiglia,ricorda il suopiù triste: “Mia mamma era in ospedale” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, conduttore di Uno Mattina in Famiglia, che nella rubrica “I personaggi famosi raccontano ilche non dimenticheranno mai”, ha ricordato un periodo particolarmente triste della sua vita, ossia unche ha trascorso senza la mamma, ricoverata in ospedale per una malattia che l’ha successivamente portata alla morte. Parlando di quel periodo,sulle pagine della rivista menzionata sopra ha raccontato: Avevo otto anni e credevo ancora a Babbo. Erano giorni particolari perchè mia mamma Tina, che poi mi ha lasciato, aveva iniziano a non stare bene e si trovava in ospedale. “Il clima, quindi, non era quello gioioso delle ...

