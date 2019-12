Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri riunitosi a Palazzo Chigi sta per dare il viaal decreto, secondo quanto riferito da fonti interne, con il provvedimento che, comunque, potrebbe essere licenziato con la formula “salvo intese”. Tra le novità principali c’è quella che, indi, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, in attesa di individuare un nuovo concessionario, la gestione può passare all’Anas. Al concessionario, trapela dal governo, è dovuto il valore delle opere realizzate, le penali e gli altri costi da sostenere in conseguenza dell’estinzione del rapporto, a meno che lo stop alla concessione sia per suo inadempimento. L’esecutivo si è riunito per discutere anche “disposizioni in materia di intercettazioni“, per le quali è però previsto un decreto ad hoc. Il Cdm è iniziato intorno alle 10.30 e nel ...

Noovyis : (Milleproroghe, si va verso il via libera del Cdm “salvo intese”: “In caso di revoca concessioni autostradali, la g… - NicolaCorradin2 : Bonetti e Colaninno: «Attivati per inserirlo nel Milleproroghe». Zolezzi e Fiasconaro: «Ora serve una legge sull’ar… - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Autostrade: verso un rinvio degli aumenti del 1° gennaio 2020 -