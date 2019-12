“Ma come vi permettete?!” E Juan Luis lascia lo studio di Uomini e Donne e Gemma tra le

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sembra stia per concludersi nel peggiore dei modi la storia traGalgani eCiano. O meglio: dalle ultime pare già finita, ma è bene andarci cauti considerando che ai colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per chi si fosse perso le ultime, clamorose, puntate del trono over, da settimane la dama più famosa del trono over ‘supplica’ il cavaliere per avere un bacio, una dimostrazione anche minima del trasporto fisico che, a questo punto, dovrebbe esserci. Ma niente: anche durante la notte trascorsa insieme in albergo non è successo nulla. E, nonostante le continue lamentele e i tentativi di Maria De Filippi di farle aprire gli occhi, in puntata ha deciso di continuare a frequentare. Una decisione per cui tutti, ma proprio tutti, inhanno provato a farla ragionare ma niente. Poi però è arrivata la doccia fredda. (Continua dopo la ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre #Instagram cresce a ritmi vertiginosi, così come gli investimenti pubblicitari. Credi… - Ettore_Rosato : Con sugar e plastic tax: aumento prezzi, calo vendite, stop investimenti. Come al sito di Marcianise. Non solo mult… - CarloCalenda : Discutevo di questo ieri con un amico che mi diceva “la Meloni è una brava politica”, io ho risposto “ma non ha un’… -