Joker | Joaquin Phoenix ha rifiutato l' aiuto di un nutrizionista per diventare Arthur Fleck

(Di sabato 21 dicembre 2019), protagonista di, ha seguito una dieta estrema per interpretare il suo personaggio dalla forma fisica quasi scheletrica.ha quasi digiunato per poter perdere abbastanza peso da interpretare, nel film acclamato dal pubblico e dalla critica diretto da Todd Phillips, un cambiamento così drastico che ha portato delle conseguenze anche a livello psicologico. Per perdere peso,hal'di unper perdere 52 kili e ha cominciato a mangiare una mela al giorno, diventando irriconoscibile anche al resto della crew. Infatti, Glenn Fleshler che interpreta il collega dinel film, quasi non ha riconosciutodurante una lettura del copione. Infatti, l'attore per arrivare al peso giusto in tempo per ...

