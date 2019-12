Federica Panicucci | chi | età | carriera | compagno e vita privata della conduttrice

Verissimo - Federica Panicucci confessa : "Vorrei sposarmi con Marco Bacini" - : Blitzquotidiano.it

Federica Panicucci - l’addio all’ex marito Mario Fargetta : perché si sono lasciati : Oggi vediamo Federica Panicucci felice e sorridente, più bella che mai. Eppure, anche la raggiante presentatrice di Mattino Cinque ha attraversato un periodo molto buio. L’addio tra Federica Panicucci e Mario Fargetta La 52enne ha infatti un matrimonio naufragato alle spalle con il dj Mario Fargetta. Dopo quasi 10 anni di relazione, i due, nel […] L'articolo Federica Panicucci, l’addio all’ex marito Mario Fargetta: perché ...

Federica Panicucci - chi è la sorella Michela : curiosità - foto e età : Federica Panicucci ha una sorella di nome Michela della quale, per ragioni di privacy, parla poco: scopriamo chi è, quanti anni ha e cosa fa. Federica Panicucci ha da poco compiuto 52 anni, ma mantiene ancora l’aspetto giovanile con il quale ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo. L’ex vj divenuta ora conduttrice di […] L'articolo Federica Panicucci, chi è la sorella Michela: curiosità, foto e età è apparso prima sul sito ...

Verissimo - Federica Panicucci e Marco Bacini : ‘Ci piacerebbe sposarci’ : “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. A parlare sono Federica Panicucci e Marco Bacini nella loro prima intervista di coppia in onda a Verissimo sabato 21 dicembre alle ore 16.00 su Canale 5. Federica Panicucci: “Marco Bacini è il mio tutto” Molto riservata sulla sua vita privata, la conduttrice di Mattino Cinque si confida con Silvia Toffanin e racconta: “Marco mi è stato vicino in momenti ...

Federica Panicucci : “Io e Marco Bacini vogliamo sposarci - piaceva a mio padre che non c’è più” : Per la prima volta, la conduttrice di Mattino 5 e l'imprenditore, legati da oltre tre anni, partecipano a un'intervista di coppia a Verissimo. E parlano della loro storia, all'inizio tutt'altro che facile ma subito approvata dal padre di lei. Ora, pensano al matrimonio: "Con lui sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto"Continua a leggere

