Tesla Model 3 - Le prestazioni migliorano con un aggiornamento over-the-air (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Tesla ha presentato un nuovo aggiornamento over-the-air pensato per migliorare le prestazioni della Model 3. L'Acceleration Boost, proposto negli Stati Uniti a 2.000 dollari (1.796 euro), promette di incrementare ulteriormente l'accelerazione della berlina elettrica, semplicemente intervenendo sul software di bordo.Migliora l'accelerazione. Normalmente, la Tesla dichiara 4,4 secondi per lo 0-60 mph (0-96 km/h) della Model 3 Dual Motor Long Range ma, grazie al perfezionamento di alcuni parametri della vettura, l'Acceleration Boost promette di ridurre di mezzo secondo il tempo necessario per l'accelerazione. Le Model 3 che verranno sottoposte al nuovo aggiornamento ota saranno così in grado di scattare, almeno sulla carta, da 0 a 96 km/h in 3,9 secondi.Nuove limitazioni per l'Autopilot in Europa. Per il momento l'incremento prestazionale è riservato agli Stati Uniti, mentre per i ...

