La Porta dei Sogni | Mara Venier realizza desideri in Tv | “Mi riconosco in questo

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019) Genuina, simpatica ed irriverente. Non stupisce chesia uno degli assi nella manica della Rai. La conduttrice, che raccoglie successi ogni settimana con Domenica In, ha assunto la guida di un altro programma, Ladei, che promette di regalare sorrisi ed emozioni per almeno tre serate., approfittando anche dell’atmosfera natalizia, si propone dire idei suoi ospiti: persone comuni, non attratte dai riflettori. I loro sonodi vario genere: dall’incontro con l’amore lontano all’aiutare chi è in difficoltà, da un’avventura tanto voluta alla conoscenza del proprio idolo. La presentatrice, insieme al suo staff, prova are il possibile. Il format, inoltre, prevede la partecipazione anche di personaggi famosi. Per lasi tratta di un programma imnte. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha dichiarato: Non ...

chetempochefa : 'Hanno fatto conti su conti e alla fine hanno scoperto che noi costiamo la metà di tutti i programmi in prima serat… - borghi_claudio : @zirudela @FIZZO32 @alfredocaravita @GranatoMau @FabioGhironi La principale relazione è quella con la disoccupazion… - Barbara__01 : RT @Claudio38748087: La FAZIOSA LILLY GRUBER che ha quell'aria soddisfatta quando parla di Salvini al processo?? persino la SARDINA gli ha d… -