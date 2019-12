Gregoretti | Matteo Salvini smonta Luigi Di Maio | Io impaurito? Solo incuriosito

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tutti in attesa del 20 gennaio, anche. Quel giorno infatti il leader leghista saprà - in base alla decisione della Giunta del Senato - se verrà processato o meno sulla questione. "Didice che sono? Si sbaglia di grosso, piuttosto sono". L'ex

LegaSalvini : #GREGORETTI, ORGOGLIO MATTEO #SALVINI: 'DA MINISTRO RIFAREI TUTTO, E LO RIFARÒ' - SkyTG24 : Il commento di Matteo #Salvini sul caso della nave #Gregoretti: 'Se adesso qualcuno per salvare la poltrona e non l… - matteo_cic : RT @GiorgioBergesio: “Se il caso della nave Gregoretti porterà a un processo, idealmente in quel tribunale ci saranno con me milioni di ita… -