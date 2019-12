Conversazione con Dario Odifreddi: Istruzione e formazione, un sistema da rifondare (Di venerdì 20 dicembre 2019) di Antonluca Cuoco Il tradizionale concerto di politiche che hanno caratterizzato il nostro fisco, il nostro sistema di Istruzione e formazione, il nostro welfare va rifondato. E’ ormai evidente quanto rapidamente stiano cambiando le economie nazionali moderne ed i modelli produttivi italiani, europei ed occidentali quindi immaginare come cambierà il lavoro diventa un cruciale tema all’ordine del giorno, in modo da rilanciare il suo valore economico e culturale, di crescita. Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero, insegnava Aristotele ai suoi allievi. Quanti oggi in Italia mettono al centro del dibattito il tema del lavoro come fattore di crescita economica e civile, smettendo approcci assistenziali e dirigisti? Dario Odifreddi si occupa da molti anni di policies nei campi delle politiche industriali, del welfare e dei sistemi educativi. Dal 1994 è imprenditore nel ...

