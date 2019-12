Lapo Elkann | grave incidente d’auto in Israele | «Ringrazio Dio Ero finito in coma | ora

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’imprenditore 42enneè stato vittima di und’auto mentre stava tornando a Tel Aviv da Gerusalemme dove aveva visitato il Muro del Pianto. I fatti La dinamica dei fatti non è del tutto chiara visto che il nipote di Gianni Agnelli ha perso conoscenza: si sa che l’si è verificato intorno alle 19 ora locale circa dieci giorni fa. L’imprenditore era da solo e nessun’altra persona sarebbe rimasta coinvolta. È stato portato in ospedale, in gravi condizioni per le ferite riportate: in codice rosso, era in. Ha riportato diverse fratture e ha subito interventi chirurgici. Come sta adesso Ora, che ha lasciato, si trova in un ospedale svizzero e sta meglio. Al Corriere della Sera ha detto: «Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per ...

Corriere : Grave incidente d’auto per Lapo Elkann a Tel Aviv: «Ero in coma, ora voglio fare solo del bene» - DanielaColi2 : Lapo Elkann grave incidente stradale a Tel Aviv. Il @Corriere ne dà notizia ora che si è ripreso. - notizieit : #Incidente per Lapo Elkann: “Ringrazio Dio e i medici israeliani” -