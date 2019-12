Digital Foundry ipotizza le caratteristiche della GPU di Xbox Series X

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Richard Leadbetter diha di recente pubblicato un interessante articolo in cui prova ad immaginare lenuova GPU diX, partendo dai dati disponibili al momento.Secondo Leadbetter, la formaconsole è stata studiata per permettere il raffreddamento di un hardware molto potente, questo farebbe pensare a GPU più complesse rispetto alle AMD Navi del 2019. Inoltre pare che l'obiettivo sia arrivare ai 12 TeraFLOPS di potenza. La GPU montata suX potrebeb quindi avere una velocità di clock più elevata ed una sezione dedicata esclusivamente al Ray Tracing.Al momento però si tratta solo di ipotesi e ricostruzioni, in quanto non ci sono state dichiarazioni ufficiali in merito dagli addetti ai lavori. Tuttavia vi invitiamo a rimanere con noi per ulteriori novità.Leggi altro...

