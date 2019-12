Bambin Gesù | tumore seconda causa di morte sotto i 14 anni

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Ogni anno, in Italia, i tumori colpiscono 1.400i da 0 a 14e circa 800 adolescenti tra i 15 e i 18. Sono laditra i piu’ giovani (0-14), ma grazie al progresso della ricerca e delle cure, oltre l’80% dei pazienti guarisce. Nel numero speciale di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute delo Gesu’, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli esperti dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede hanno riassunto le informazioni sulle patologie oncoematologiche piu’ frequenti neii e negli adolescenti, sui percorsi di cura, sul significato di alcuni esami diagnostici e sulla preparazione necessaria per eseguirli. “L’obiettivo di questa breve guida e’ fornire uno strumento di orientamento nel mondo dell’onco-ematologia ...

