Record presenze Serie A | la classifica dei calciatori

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladei giocatori più presenti nella storia dellaA: Maldini al 1° posto, Buffon è 2° e guida fra i giocatori in attività Chi detiene ilpiù partite inA? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati iche hanno collezionato piùnel massimo campionato italiano di calcio.A: in vetta c’è Paolo Maldini, con 647tutte fatte con la maglia del Milan. Dietro di lui Gianluigi Buffon, ormai prossimo ad agganciare l’ex capitano rossonero, con 646, maturate con le casacche di Parma e Juventus, che ormai ha messo nel mirino l’ex capitano rossonero. Terzo gradino del podio per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, fermatosi a 619, anche nel suo caso tutte con la maglia giallorossa sulle spalle. Fra i giocatori ancora in attività nel massimo campionato italiano, dietro al secondo ...

BiboyRossi : @pavanmassimo @Ruttosporc ridicoli. come ridicolo il richiamarlo solo per fargli battere i record di presenze. - PinelliWeb : ?? LA STAMPA L'aggancio. Infinito Buffon, stasera a Genova eguaglia Maldini con 647 presenze in A. Contro la Samp u… - ansacalciosport : Buffon verso aggancio record Maldini, 647 presenze. Finora sono 168 con il Parma e 478 con la Juventus | #ANSA -