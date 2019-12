L’anno per Gianluca Grignani inizia con “Tu che ne sai di me”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Milano, 18 dic. (askanews) – “Tu che ne sai di me” è il nuovo singolo diche uscirà a capodanno ma è anche la punta di un gigantesco iceberg musicale. Dopo alcuni anni di silenzio il cantautore torna più rock e libero che mai e racconta così il suo imponente progetto. “L’attesa è perchè ho scritto e ho cercato di capire quali fossero le mie priorità, e la priorità è quella di fare il musicista e quindi ho scritto 60 brani che mi convincono più altri e quei 60 diventeranno tre album diversi che si Verde Smeraldo 1-2-3, il primo disco uscirà col il terzo singolo. “Tu che ne sai di me” è il primo brano che collega tutti quanti gli altri, è un concept, è un brano che si lega alla mia infanzia, come tutti i 60 brani partono da lì”. Produttore di se stesso, con il suo studio e la sua etichetta, punta a produrre nuovi artisti ...

