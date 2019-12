Folle idea dei giallorossi | arriva la pagella per i magistrati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Pina Francone In uno degli emendamenti alla riforma della Giustizia, la proposta di istituire un sistema di valutazione per iSe un pubblico ministero inanella tante-troppe assoluzioni nei processi che lo vedono coinvolto allora rischia di essere rimandato a settembre. Uno scherzo? Purtroppo no. Già, perché come raccontato dall'ex magistrato Bruno Tinti sulle colonne di Italia Oggi, uno degli emendamenti alla riforma della Giustizia, prevedrebbe l’istituzione di una sorta di "" per i. E per coloro che assolvono troppe volte, ecco che potrebbero venire abbassate quelle "valutazioni di professionalità che servono per avanzare di grado". Con il grottesco risultato di considerare un giudice che fa processi per guida senza licenza di guida più bravo (perché lo dice la) di chi, invece, è impegnato in inchiesta sul falso in bilancio. L'ex toga ...

GaetanoCaronia : Arriva Hyperloop: l'Ultima Idea Folle di Elon Musk che Presto Cambierà I... - infoitestero : Quella “folle” idea di Erdogan: costruire un canale artificiale di 45 km nel Bosforo - albertcarella97 : (4)Perché non possiamo organizzarci per marciare pacificamente lungo le linee ferroviarie e raggiungere Milano Port… -