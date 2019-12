Erdogan minaccia gli Usa | “Pronti a chiudere le loro basi in Turchia”

Leggi la notizia su lastampa

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo le critiche italiane, il presidente turco ribadisce l’impegno militare a fianco di Sarraj a Tripoli: “Acceleriamo sul processo turco-libico”

