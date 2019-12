Perché The Witcher sarà il nuovo Game of Thrones

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Thearriverà su Netflix il prossimo 20 dicembre: nel nostroapprofondimento video vi spieghiamoè una serie tv dalla vocazione molto pop. Nel fantasy lo chiamerebbero vuoto di potere. Nel medioevo semplicemente interregno. Un periodo destabilizzante, senza re seduti sul trono. Ed è quello che stiamo vivendo in questi mesi postof, in cui gli appassionati di grande fantasy televisivo si sentono orfani di epica, eroi e intrighi di corte a cui appassionarsi. Una voragine che non può certo rimanere aperta ancora per molto. Una voragine che verrà colmata da almeno tre serie tv fantasy pronte a contendersi la corona di regina della tv: Queste oscure materie della HBO in arrivo a gennaio, Il Signore degli Anelli di Amazon previsto ...

StefanoTrotta1 : RT @butacit: Un articolo di maggio in cui - casualmente - si parla di una manifestazione in piazza San Giovanni è tornato a circolare in qu… - snakebyte85 : RT @butacit: Un articolo di maggio in cui - casualmente - si parla di una manifestazione in piazza San Giovanni è tornato a circolare in qu… - andreisshi : when he can't read between the lines. guarda che non è andata avanti, ci sta ancora male perché l'hai rimpiazzata agad. ????? -