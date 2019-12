Mondragone | cane trascinato da un’auto in corsa | è morto

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Terribile quanto successo lungo viale degli Innamorati a Pescopagano, frazione del Comune di, in provincia di Caserta. Undi pochi mesi èdopo essere statoda un’auto inmuoreda un’auto in“Undi qualche mese è statodainlungo viale degli Innamorati a Pescopagano, frazione del Comune di(Caserta). Anna, una nostra amica volontaria del luogo, ha girato il video in cui compare il povero animale, oramai privo di vita”. Sono queste le parole utilizzate da Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), per denunciare questa terribili vicenda, così come si evince da Il Messaggero. “Questo ennesimo atto di crudeltà contro una creatura indifesa – ha proseguito Rinaldo Sidoli – conferma il dato delle Procure “. In base a ...

larampait : (VIDEO) #Mondragone. #Cane legato e trascinato da un'auto: morto -