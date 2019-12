Maltempo | cede una strada tra Ossola e Canton Ticino | chiusa

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019)lache collega l’alin Svizzera. Un tratto di statale 337 ha ceduto all’altezza del confine di Ponte Ribellasca, scivolando nel sottostante versante. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas e i carabinieri per valutare le condizioni di sicurezza. Larimarra’sino a domani in attesa di ulteriori controlli. Disagi per i frontalieri che rientravano dal lavoro.L'articolounatraMeteo Web.

