Luci di Natale a rischio corto circuito e incendi | sequestrati 5 milioni di addobbi non a

(Di martedì 17 dicembre 2019) I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato 5didiprivi dei requisiti a norma di sicurezza. I controlli in due negozi cinesi a Roma e Tivoli. Denunciate due persone: dalla merce avrebbero guadagnato un milione di euro.

