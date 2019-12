Controlli in Irpinia | denunce e sanzioni in tre frantoi oleari

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino, all’esito dieffettuati presso i, eseguiti congiuntamente ai colleghi della Stazione Forestale di Castel Baronia e Mirabella Eclano, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento il titolare di uno ove veniva riscontrato che le acque di vegetazione erano stoccate oltre i limiti temporali previsti dalla normativa rubricata. Oltre al deferimento in stato di libertà, a carico del predetto è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.500 euro con attribuzione di prescrizioni ambientali e ...

