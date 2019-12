Conad-Auchan | altra fumata nera al Mise | sciopero confermato

Leggi la notizia su today

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le sigle sindacali confermano la protesta per il 23 dicembre dopo l'incontro al ministero: “L'azienda non è stata in grado...

PSilvestro75 : RT @uiltucs: Ancora nulla di fatto per l'annosa vicenda #Conad-#Auchan. È stato oggi l'incontro al Mise al quale ha preso parte la #Uiltucs… - AuchanSma : Mercoledì 18 alle ore 11 SOS esuberi #Auchan #Conad alla rotonda di Milanofiori #vogliamolavorare… - zaturia1 : RT @simonett62: Dopo Mercatone Uno, whirlpool, Ilva, Alitalia ora anche Conad-Auchan , cosa sta facendo questo #governodellavergogna ci sta… -