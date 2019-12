Auto contro trattore | un uomo è in gravi condizioni

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Drammatico schianto questa mattina tra Treviso e Silea, dove un’è finitaunandando completamente distrutta. L’incidente è avvenuto lungo la tangenziale e per estrarre il conducente del veicolo è stato necessario smontare l’, ormai ridotta ad un cumulo di lamiere: ledel conducente sarebberoe la circolazione ha subito rallentamenti.Erano da poco passate le 8 di martedì mattina quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, un’, una Punto, è finitaunparalizzando il traffico lungo la tangenziale di Treviso. L’allarme è stato lanciato dagli altrimobilisti che a quell’ora affollavano l’arteria stradale e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco e il 118. Subito si è reso necessario estrarre il conducente dell’...

LaStampa : Le vittime sono 5 uomini, 2 donne e 3 bambini. L’ordigno esploso era posto sul ciglio della strada. l ministero del… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Auto contro barriera cavalcavia: intervengono i vigili del fuoco - sinigagl : 'Dobbiamo ridurre le auto elettriche o a combustione interna perché il loro costo energetico è insostenibile. Bene… -