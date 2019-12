Allergie a Natale, come prevenirle e combatterle (Di martedì 17 dicembre 2019) I fastidi che il Natale può portare a chi soffre di allergia sono molti. Non pensate solo agli alimenti. Aprire le scatole polverose degli addobbi natalizi, rimettere le mani alle statuine del Presepe gelosamente custodite, vivere in un’abitazione totalmente “sigillata” per controllare meglio il microclima…… ebbene, tutti questi elementi, e anche l’abete di Natale, possono scatenare occhi rossi, starnuti a ripetizione, naso chiuso. E non solo per gli acari. Occhio alle spore dell’albero e alle candele profumate Qualche tempo fa un gruppo di ricercatori dell’Università del Connecticut ha fatto uno studio davvero curioso ed interessante. Il protagonista è il classico albero di Natale. O meglio le sue spore, che potenzialmente possono indurre Allergie respiratorie in chi è predisposto a soffrire di rinite. Gli scienziati guidati da Philip Hemmers hanno controllato giorno per giorno in ...

