Vestire comode e chic a sessant’anni: idee di look (Di lunedì 16 dicembre 2019) L’articolo per la mia rubrica di questa settimana qui su DiLei è dedicato alla richiesta di Carmela, che mi chiede consigli su come fare per vestirsi con stile anche adesso che ha superato la boa dei sessant’anni. Vediamo se riesco a darle qualche consiglio utile! Vestire comode e chic a sessant’anni: premessa Adoro le donne sopra gli anta, o “anta girls”, come le ho ribattezzate nel mio blog. Proprio a loro ho dedicato un’intera sezione con consigli a tema. Le anta girls sono spesso nonne, ma non si sentono tali. Sono giovani nel cuore e nella testa, piene di grinta e di energia. E giustamente vogliono che tutta questa loro energia si rifletta anche sul loro abbigliamento. Ecco qui qualche consiglio per voi! Borsa e cappotto Mila Schon, pantalone Pinko, blusa Matériel , stringate Church’s, montatura Max Mara Vestire comode e chic a ...

