Scappatelle di Natale, in questo periodo si tradisce di più: lo dice la scienza (Di lunedì 16 dicembre 2019) Forse non se ne parla tanto ma le festività di Natale non portano con loro sono pace e serenità, ma anche molto erotismo! Secondo un sondaggio reso noto da Lelo – leader mondiale nel design di oggetti erotici – sotto Natale si è più propensi a Scappatelle di una notte. Galeotto? Il bicchiere di troppo! In America l’ultimo censimento ha dimostrato che la maggior parte delle nascite è situata a settembre, in particolare il 19 Settembre. questo cosa vuol dire? Che i concepimenti avvengono tutti (o quasi) a dicembre. Su questa cosa ha deciso di fare qualche chiarimento Lelo, l’azienda leader mondiale del design di oggetti erotici. Secondo i risultati ottenuti più del 40% ha dichiarato di aver “fatto centro” proprio all’indomani del giorno di Natale con qualche collega o amico e l’83% di questi l’ha trovato molto eccitante e ...

