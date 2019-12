Non si può prescindere da Youtube per premiare gli album più ascoltati

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Billboard ha annunciato che, a partire dal 2020, le visualizzazioni dei video musicali suverranno inserite nella classifica dei duecentopiù. Le classifiche di Billboard sono da sempre uno dei punti di riferimento dell’industria discografica riportando fedelmente i gusti del pubblico in base alle vendite deglimusicali. Oltre ai flussi di, Billboard conterà anche quelli provenienti da altre piattaforme quali Apple music, Tidal e Vevo sottolineando l’influenza di internet sull’industria discografica. L’inclusione dei dati video nel Billboard 200 arriva cinque anni dopo l’aggiunta di flussi audio dalle piattaforme di streaming musicale, segnando il passaggio del grafico da una misura di vendite pure a un modello di consumo basato sui dati provenienti dai portali streaming. L’aggiunta dei flussi video provenienti da...

CarloCalenda : Sono d’accordo. Il lavoro che abbiamo fatto per salvare i risparmiatori è stato fondamentale. Però Matteo non si pu… - matteorenzi : Ho imparato a mie spese che si può parlare male di tutti ma non di #Bankitalia. C’è un comandamento implicito in re… - FiorellaMannoia : Questo è un fatto e non si puó ignorarlo, la sinistra deve fare un’analisi su dove vuole andare, questo è il grido… -