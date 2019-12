My Hero One' s Justice 2 ha una data di uscita

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La battaglia per la giustizia continuerà dal 13 marzo 2020 quando MyOne's2 arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC.Oggi sono anche stati annunciati quattro nuovi personaggi, Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress e Twice, le nuove battaglie 2vs2, gli stage distruttibili in certi scontri e Team Plus Ultra che assicura attacchi unici quando sono selezionate delle specifiche combo del team.I fan possono anche prenotare il gioco da oggi, ottenendo così un nuovo personaggio esclusivo e l'accesso anticipato a due combattenti che saranno svelati presto.Leggi altro...

