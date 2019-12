Manovra | il Senato approva la fiducia | 166 i sì

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laottiene lain. 166 i voti a favore della legge di bilancio mentre i no sono stati 128. Il testo passa alla Camera. ROMA – Laottiene lain. Al termine di una lunga giornata di lavori, Palazzo Madama ha dato il via libera alla legge di bilancio con 166 sì mentre i no sono stati 128. Il testo ora passa alla Camera per la seconda lettura. I tempi sono stretti e per questo non ci dovrebbero essere modifiche.al, discussioni sulla Cannabis Light I nodi principali sono due: il primo è quello della Tobin Tax (la tassa sulle transazioni sui mercati valutari), il secondo è quello legato all’emendamento sulla Cannabis Light. La proposta, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, ha trovato il sostegno anche del Partito democratico. Proprio i pentastellati hanno chiesto la terzietà della seconda carica dello ...

borghi_claudio : Quello che stanno facendo con la manovra al Senato è penoso e senza precedenti. - SkyTG24 : Il #Senato giudica inammissibile la norma sulla #CannabisLight. Sei d’accordo? Le reazioni dei partiti ?? - repubblica : Manovra al rush finale, in Senato si vota la fiducia. Stop a cannabis light: 'È inammissibile' [aggiornamento delle… -