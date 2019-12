Juventus Lione | le date dei match | c’è già una “bella” notizia in vista di febbraio!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Il sorteggio ha emesso sentenza: sarà, con particolare attenzione nell’evitare di sottovalutare un avversario che potrebbe incidere in maniera letale in fase offensiva e nelle ripartenze. Occhio, però, alla “bella” per Maurizio Sarri. Depay non ci sarà: l’attaccante olandese ha rimediato la presunta rottura del crociato, con stop di circa 6 mesi. Al giocatore vanno i migliori auguri di pronta guarigione, ma è chiaro che per i bianconeri sarà sicuramente una grana in meno.ledeid’andata e ritorno La prima sfida verrà disputata sul campo del, come da regolamento, cond’andata sul campo della squadra in seconda fascia e ritorno tra le mura amiche della testa di serie, in questo caso la. Leggi anche: Sorteggio Champions League ottavi di finale: l’avversaria della ...

