Il coraggio di Gessica Notaro | si opera all’occhio e toglie la benda

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono passati quasi 3 anni da quel drammatico giorno in cui, per colpa di un amore malato,è rimasta sfregiata sul volto. E in tutto questo tempo non si è mai arresa, non ha mai smesso di combattere per raggiungere i suoi obiettivi, proseguendo inoltre la sua personale battaglia a tutela delle donne che, come lei, hanno vissuto o potrebbero vivere una tragedia simile. Ma oggi, lunedì 16 dicembre 2019, è per lei un giorno speciale.è stata ricoverata questa mattina presso l’ospedale Bufalini di Cesena, per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. È solo uno dei tanti che, negli ultimi anni, ha dovuto subire. Eppure è particolarmente importante, perché segna una svolta nella sua vita: “Oggi i medici taglieranno in due la palpebra che è stata cucita per due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio” – ha rivelato ...

