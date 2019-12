Harvey Weinstein rompe il silenzio | Ho fatto tanto per le donne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sandra Rondini Nella sua prima intervista dopo lo scandalo, l'ex produttore svela che teme di essere dimenticato dopo 30 anni di carriera e successi, nonostante i tanti premi e i premi Oscar Come riportato da Page Six, dopo più di due anniWeinsein parla. Ma solo di se stesso. E lo fa in una intervista esclusiva al New York Post in cui rivendica tutti i suoi meriti nel mondo del cinema . Delle oltre 80che lo hanno accusato di molestie e anche stupro non spende una parola, anche perché l’accordo da 25 milioni di risarcimento raggiunto con loro è ancora provvisorio, manca il visto della Corte di Manhattan perché possa essere effettivo. Nel frattempo l’ex re dei produttori hollywoodiani accusa il colpo di essere stato dimenticato per tutti i film prodotti e premiati con l’Oscar e di dover essere ricordato solo come un predatore sessuale. Page Six, inserto del New ...

