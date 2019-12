Gessica Notaro Instagram | operata all’occhio | «Oggi è un giorno particolare»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019), la showgirl riminese sfregiata con l’acido nel 2017 dall’uomo che diceva di amarla, l’ex fidanzato Edson Tavares, condannato a 15 anni e 5 mesi di carcere,potrebbe avere delle risposte sulle condizioni del suo occhio sinistro, quello rimasto lesionato nell’aggressione. Sui suoi profili social la giovane romagnola, ex concorrente di Ballando con le stelle, ha voluto condividere con i follower l’ansia per il responso dei medici. «è un»,operazione all’occhio lesionato «Sono in pre sala operatoria.non è un vero e proprio intervento, ma è unperchédevono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio!», ha dichiaratodall’ospedale Bufalini di Cesena, in un ...

