Frontale con un camion | muore a soli 27 anni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Valentina Dardari Il ragazzo era a bordo dell’utilitaria che si è scontrata frontalmente contro un. Rimasto ferito in modo non grave anche un secondo ragazzo suo coetaneo Tragica notte nel lodigiano dove un ragazzo di 27ha perso la vita in un violento incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto tra un’utilitaria, sulla quale viaggiava la vittima, e uncon a bordo un 28enne. Il giovane sarebbe morto sul colpo, inutili i soccorsi. Il drammatico incidente si è verificato sulla strada statale ss235. Le immagini scattate dai vigili del fuoco intervenuti sul luogo del fatale impatto sono impressionanti. Un altro ragazzo, anche lui di 27, sarebbe rimasto ferito in modo lieve e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia per essere medicato. Non sarebbe in pericolo di vita. Il violento incidente Secondo le prime informazioni l’incidente è avvenuto ...

lorenteggio : Sant’Angelo Lodigiano. Frontale con mezzo pesante: 27enne perde la vita - cremaonline : ?? ULTIMORA. Oriolo. Frontale con un tir, traffico bloccato sulla Paullese. Sono illesi i tre conducenti - Moixus1970 : RT @giornalettismo: Antonio #Conte va all'attacco frontale con il #corrieredellosport e annuncia anche azioni legali dell'#Inter contro la… -