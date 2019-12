Ebook Reader | i migliori da comprare per Natale

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Glihanno letteralmente cambiato le abitudini degli amanti della lettura. Si tratta, per chi non lo sapesse, di dispositivi dedicati che permettono di leggere libri in formato elettronico, acquistabili da store online vari o leggi di più...

Stilox2 : RT @RGthedoctorisin: Non stampiamo più le foto perché sono tutte in formato digitale, non compriamo libri cartacei perché abbiamo gli ebook… - paoladami : RT @RGthedoctorisin: Non stampiamo più le foto perché sono tutte in formato digitale, non compriamo libri cartacei perché abbiamo gli ebook… - RGthedoctorisin : Non stampiamo più le foto perché sono tutte in formato digitale, non compriamo libri cartacei perché abbiamo gli eb… -